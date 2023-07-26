Москва, 26 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и эксперты внешнеполитического ведомства будут принимать участие в работе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом 26 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

РИА Новости/Максим Блинов Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, а также руководство нашего министерства, эксперты примут участие в мероприятиях саммита», — сказала она.

Дипломат уточнила, что на полях этого саммита пройдут экономический и гуманитарный форумы Россия — Африка, в программу которых входит свыше 40 тематических сессий.

Как сообщало ИА Регнум, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и 17 лидеров африканских стран выступят на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка. По его словам, Путин сделает большое заявление, в ходе которого даст оценку современного состояния системы международных отношений, включая формирования нового многополярного мирового порядка.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Африка всё более уверенно заявляет о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Глава государства уточнил, что на континенте происходит всё больше позитивных изменений в производстве и сельском хозяйстве, а также во многих других сферах.

Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Мероприятие будет проходить под девизом «За мир, безопасность и развитие».