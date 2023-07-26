Тюмень, 26 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Припаркованная «Газель» взорвалась на объездной дороге в Тюмени, сообщил 26 июля Telegram-канале «112».

Кадр из видео

В машине на момент взрыва не было людей, в результате ЧП никто не пострадал. На опубликованном видео автофургон горит, от него идёт чёрный дым, затем происходит мощный взрыв.

Как отметил канал, взрыв произошёл из-за неисправности электропроводки, из-за которой загорелся газ в баллоне автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня на Фестивальной улице на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. Машина перевернулась от взрыва.

Поздно вечером 2 июля на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек: две иномарки столкнулись и загорелись.