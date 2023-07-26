Москва, 26 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В Крыму с начала 2023 года отдохнули 2,4 млн туристов, это меньше, чем в прошлом году. Об этом 26 июля сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности», — отметил вице-премьер на встрече с главой республики Сергеем Аксёновым.

Чернышенко сообщил, что в 2022 году из федерального бюджета выделили порядка 840 млн руб., в 2023 году — более 2,7 млрд руб. За счёт этого туристическая отрасль Крыма будет развивать инфраструктуру, а предприятия туристического сектора смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих.

Аксёнов в свою очередь рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов в Крым и поддержать отрасль. Он сообщил о развитии оздоровительного туризма. В Крыму, как уточнил Аксёнов, находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО.

В 2021 году Крым посетили рекордные 9,5 млн туристов. В 2022 году турпоток составил 6,3 млн человек, а в 2023 году, как ожидается, он снизится на 20–30% и составит 4,5–5 млн человек.

Как сообщало 26 июля ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что внутренний туристический поток в России растёт, и это связано с повышением привлекательности путешествий по стране и внешними факторами. Глава правительства отметил, что появляются маршруты по самым живописным уголкам и значимым культурным объектам.

Согласно поручению президента, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.

Президент Владимир Путин отметил 28 июня, что туриндустрия России развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее. Глава государства также заявил, что развитие туризма в России продвигается хорошими темпами.