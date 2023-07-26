Москва, 26 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский забыл о проевропейском курсе Киева. Об этом 26 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя обращение украинского лидера к чиновникам и депутатам, выезжавшим в ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зе-президент забыл, что «Украина — цэ Эвропа» [один из лозунгов проходившего зимой 2013–2014 годов в Киеве Евромайдана]», — написала она.

Дипломат пошутила, что ввиду этого чиновники и депутаты страны «работают на Украине» даже тогда, когда они находятся на пляжах Лазурного побережья и вершинах Куршевеля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент республики резко раскритиковал депутатов и чиновников Украины, использующих своё служебное положение для выездов за пределы страны. Украинский лидер заявил, что разгневан из-за скандальных историй с госслужащими, отдыхающими за рубежом и принимающими участие в коррупционных схемах.

Политик также назвал неутешительными первые результаты проверки украинских военкомов и призвал чиновников и депутатов не покидать территорию Украины. Он также пригрозил отставкой тем, кто нарушит его требование.