Майами, США, 26 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Интер Майами», в составе которого выступает аргентинский форвард «Майами» Лионель Месси, разгромил команду «Атланта Юнайтед» в домашнем матче второго тура Кубка североамериканских лиг.

ТАСС/Peter Joneleit/Icon SMI via ZUMA Press Лионель Месси

Игра состоялась на поле стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Месси записал на свой счёт во встрече два гола (8-я и 22-я минута) и одну результативную передачу. Ещё два мяча забил гостям финский полузащитник Роберт Тэйлор (44-я и 53-я).

Этот матч стал вторым для Месси в составе «Интер Майами». В первом матче он вышел в конце встречи с командой «Крус Асуль» и отметился голом со штрафного удара в добавленное время, что принесло его клубу победу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Интер Майами» подписал контракт с Месси на срок до конца сезона 2025 года с зарплатой $50 до $60 млн. Нападающий 7 июня перешёл в американскую команду из французского клуба «Пари Сен-Жермен».