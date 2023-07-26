* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абакан, 26 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Хакасии задержали пропагандиста украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 26 июля в региональном управлении ФСБ.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Задержанный — 17-летний житель Абакана, член украинской националистической организации «Этническое национальное объединение».

«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в террористическую организацию «Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещённой структуры», — процитировал пресс-службу ФСБ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что задержанный занимался пропагандой запрещённой в России организации через Telegram, где он вёл несколько каналов, в декабре 2022 — январе 2023 года.

Против сторонника «Азова» возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до 7 млн руб.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля ФСБ распространила информацию о предотвращении теракта в Ярославской области, который готовили украинские спецслужбы. Сотрудники российского ведомства задержали в Угличе гражданку России, собиравшую для украинских спецслужб данные о гидроэлектростанции.

Также в июле ФСБ сообщила о пресечении деятельности гражданина Украины, передававшего ВСУ координаты позиций охраняющих Запорожскую АЭС российских силовиков.