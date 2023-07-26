Шатура, Московская область, 26 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. ФСБ выявила в Шатуре в Московской области управляемую с Украины нарколабораторию, сообщили 26 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — заявили в ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ФСБ установили, что в Московской области происходит сбыт синтетических наркотиков. Речь шла об особо крупной партии, которую реализовывали через интернет в интересах администрируемого украинскими гражданами интернет-магазина.

В ходе расследования сотрудники ФСБ установили участников преступной группы — уроженцев Украины. Выяснилось, что противоправную деятельность они осуществляли систематически.

Участников преступного сообщества в ходе операции задержали, подпольное производство пресекли.

На месте сотрудники ФСБ изъяли производное наркотического средства (не менее 57 кг), а также четыре тонны наркосодержащей жидкости, химикаты и лабораторное оборудование. Всё это злоумышленники использовали для синтеза запрещённых веществ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Москве арестовали бизнесмена с Украины по обвинению в хранении наркотиков с целью сбыта. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и МВД.

В апреле ФСБ сообщила об операции по предотвращению провоза по территории России партии наркотиков в Евросоюз с территории Латинской Америки. Трое иностранцев специально прибыли в страну для транзита наркотиков.