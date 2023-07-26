Алёшки, Херсонская область, 26 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Украинские военные за сутки обстреляли несколько населённых пунктов на левом берегу Днепра, в результате два мирных жителя погибли, ещё один получил ранение. Об этом 26 июля сообщил журналистам представитель экстренных служб в Херсонской области.

РИА Новости/Сергей Аверин

«В результате обстрела в городе Алёшки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести», — сообщил он.

Кроме того, в населённом пункте Песчановка в результате обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель.

В экстренных службах сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 22 снаряда по Алёшкам и семь — по Песчановке. Также девять снарядов ВСУ выпустили по Солонцам и 12 — по Корсунке. Украинские военные продолжили обстрел гражданской инфраструктуры области, в частности, населенные пункты Саги, Каховка, Алёшки, Пролетарка. В общей сложности ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии.

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Как сообщало 25 июля ИА Регнум, в результате обстрелов ВСУ Алёшек и Старой Збурьевки на левом берегу Днепра в Херсонской области погибли два мирных жителя. Ещё один человек получил осколочные ранения средней тяжести.

Кроме того, 24 июля стало известно, что медики не смогли спасти жизнь мирной жительницы, пострадавшей в результате ракетных ударов украинской армии по селу Тарасовка в Запорожской области. Женщина скончалась в больнице.