Москва, 26 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Шеф-редактор информационного агентства «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию. Об этом 26 июля в эфире радиостанции Sputnik сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости/Нина Зотина Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем

По её словам, он опасается возобновления уголовного преследования. Дипломат добавила, что было очевидно, что власти Латвии не оставят журналиста в покое.

«Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Касем является гражданином Латвии, жил и работал в Москве. 30 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. 5 января рижский суд заключил его под стражу, а затем отказал в апелляции. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.

На следующий день после его задержания, 6 января, в Москве, у посольства Латвии, прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik.

Позже гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что Касем перестал выходить на связь, у него отобрали телефон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в отношении Касема сфабрикованы По её словам, Рига таким образом мстит и сводит счёты с журналистом, который не стал предавать свои убеждения.

В феврале стало известно, что Касем находится в критическом состоянии. Адвокаты отметили, что он не получает должной медицинской помощи. Более того, врачи игнорируют его жалобы, что подпадает под действие конвенции по предотвращению пыток.

В конце апреля шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из латвийской тюрьмы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. Его обязали находиться дома по месту прописки с 23:00 до 7:00, а также отмечаться в полиции два раза в неделю.