Шеф-редактор «Sputnik Литва» покинул Латвию
Захарова сообщила, что шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем покинул Латвию
Москва, 26 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Шеф-редактор информационного агентства «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию. Об этом 26 июля в эфире радиостанции Sputnik сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, он опасается возобновления уголовного преследования. Дипломат добавила, что было очевидно, что власти Латвии не оставят журналиста в покое.
«Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, Касем является гражданином Латвии, жил и работал в Москве. 30 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. 5 января рижский суд заключил его под стражу, а затем отказал в апелляции. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
На следующий день после его задержания, 6 января, в Москве, у посольства Латвии, прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik.
Позже гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что Касем перестал выходить на связь, у него отобрали телефон.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в отношении Касема сфабрикованы По её словам, Рига таким образом мстит и сводит счёты с журналистом, который не стал предавать свои убеждения.
В феврале стало известно, что Касем находится в критическом состоянии. Адвокаты отметили, что он не получает должной медицинской помощи. Более того, врачи игнорируют его жалобы, что подпадает под действие конвенции по предотвращению пыток.
В конце апреля шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из латвийской тюрьмы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. Его обязали находиться дома по месту прописки с 23:00 до 7:00, а также отмечаться в полиции два раза в неделю.