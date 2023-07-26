Кызыл, 26 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб начали поиски четырёхлетнего мальчика в Республике Тува, который пропал со двора частного дома. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Дзун-Хемчикском районе по факту безвестного исчезновения четырёхлетнего мальчика проводится проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пропаже ребёнка со двора частного домовладения потупило к правоохранителям поздно вечером 25 июля, после чего следователи организовали процессуальную проверку.

«Неотложными мероприятиями установлено, что 25 июля около 19:00 (15:00 мск) мальчик играл во дворе частного дома по улице Сата Чудуймаа села Хайыракан. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребёнка», — отмечается в сообщении.

После неудачных самостоятельных поисков мальчика его родные обратились в правоохранительные органы. В данный момент ведутся поисковые мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в жилом районе Кедровка Рудничного района Кемерова пропал шестилетний мальчик. В связи с этим возбудили уголовное дело.

Позднее тело ребёнка обнаружили в водоёме недалеко от его же дома. Следствие устанавливает все обстоятельства гибели мальчика и причину смерти.

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