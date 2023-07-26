Сасово, Рязанская область, 26 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Четыре вагона товарного состава с серой загорелись на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

На выложенной в интернет видеозаписи, снятой на станции, виден идущий от вагонов дым.

«Четыре вагона поезда с серой загорелись на станции Сасово в Рязанской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации источника, возгорание уже ликвидировали, при этом никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на станции Подсолнечная в Подмосковье произошло возгорание вагона электропоезда, который следовал из Москвы в сторону Твери. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия сотрудников противопожарных служб.

В начале июня в результате пожара на железнодорожной станции Уфы пострадал один человек. Его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжёлом состоянии.