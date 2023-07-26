В Рязанской области загорелись четыре вагона поезда с серой
На станции Сасово в Рязанской области загорелись четыре вагона поезда с серой
Сасово, Рязанская область, 26 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Четыре вагона товарного состава с серой загорелись на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «112».
На выложенной в интернет видеозаписи, снятой на станции, виден идущий от вагонов дым.
«Четыре вагона поезда с серой загорелись на станции Сасово в Рязанской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации источника, возгорание уже ликвидировали, при этом никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на станции Подсолнечная в Подмосковье произошло возгорание вагона электропоезда, который следовал из Москвы в сторону Твери. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия сотрудников противопожарных служб.
В начале июня в результате пожара на железнодорожной станции Уфы пострадал один человек. Его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжёлом состоянии.