Темрюкский район, Краснодарский край, 26 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Короткое замыкание стало причиной пожара на складе винзавода в посёлке Сенном в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил 26 июля источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате короткого замыкания ночью произошёл пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет», — процитировало представителя правоохранительных органов РИА Новости.

По данным источника, пожар произошёл на складе «Кубанской винной компании».

Как сообщало ИА Регнум, пожар на винзаводе в Сенном вспыхнул в ночь на 26 июля. Возгорание распространилось на площади 300 кв. м. Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали пламя на площади 900 кв. м.

В 5:59 мск МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе на улице Мира в Сенном, в 8:50 мск пожар полностью потушили.