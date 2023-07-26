Москва, 26 июля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день Африка всё более уверенно заявляет о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям форума Россия — Африка, которое 26 июля опубликовала пресс-служба Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости

Российский лидер приветствовал участников форума и отметил, что политики, предприниматели, учёные и общественные деятели будут обмениваться мнениями по вопросам путей укрепления многопланового партнёрства, а также обсудят конкретные задачи, от решения которых зависит устойчивое, поступательное развитие принимающих в мероприятии участие стран.

«Сегодня Африка всё более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях», — отметил он.

Глава государства уточнил, что Россия поддерживает движение стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу, и назвал важным то, что сотрудничество российской стороны с африканскими государствами в течение последних лет вышло на новый уровень.

Путин указал, что Москва собирается его развивать, а также будет продолжать содействовать странам Африки в укреплении национального, культурного суверенитета, а также в более активном их участии в решении вопросов на глобальном и региональном уровнях.

Также он высказал уверенность в том, что форум в Петербурге даст дополнительный импульс взаимодействию России и стран Африки и станет важным событием в российско-африканских отношениях, обеспечив им «ещё более комплексный, всеобъемлющий характер».

«Хотел бы поблагодарить всех африканских коллег, которые планируют приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме и саммите Россия — Африка. Желаю вам плодотворной работы, а народам африканских стран — мира и благополучия», — заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и 17 африканских лидеров выступят на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка. Он уточнил, что всего в работе форума будут принимать участие делегации из 49 стран Африканского континента.

Позднее помощник главы государства рассказал, что некоторых участников саммита Россия — Африка пригласили посетить парад в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

После этого посол России в Центрально-Африканской Республики Александр Бикантов рассказал, что у президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Петербурге запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне.

Второй саммит Россия — Африка будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Мероприятие пройдёт под девизом «За мир, безопасность и развитие».