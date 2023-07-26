Москва, 26 июля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Ранее приостановленное на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) движение поездов в сторону Подмосковья восстановили. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба МЖД.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Движение поездов на Курском направлении в сторону области восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство МЖД принимает все меры для максимального возможно быстрого ввода поездов в график движения. При этом уточняется, что рейсы некоторых электричек на Курском направлении отменили, а некоторые, включая движущиеся в сторону Москвы, следуют с опозданием.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщила пресс-служба.

Ранее движение на Курском направлении приостановили из-за наезда одного из составов на посторонний предмет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля движение поездов в Абхазии приостановили из-за размыва железнодорожных путей сильными ливнями. Пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала. Ещё свыше 200 шпал провисло на станции Бзыбь.

Позднее на Киевском направлении железной дороги в Москве грузовой состав повредил платформу «Матвеевская». В результате никто не пострадал.