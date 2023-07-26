Банги, 26 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Власти Центрально-Африканской Республики не обращались с просьбой к российской стороне о безвозмездной отправке зерна и удобрений. Об этом 26 июля сообщил посол РФ в Банги Александр Бикантов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«К нам таких обращений не было, запросов со стороны каких-либо компаний не было», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

При этом он добавил, что зерновая тема отражает долгосрочный интерес Банги в рамках партнёрства с Россией.

«Они [власти ЦАР] и до аннулирования зерновой сделки высказывали заинтересованность в сотрудничестве в более широком плане в области агросектора», ― указал Бикантов.

По его словам, речь идёт о российских инвестициях, основанных на российском ноу-хау, экспертизе, финансах и технологиях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Россия вышла из зерновой сделки (черноморской зерновой инициативы) и уведомила об этом решении ООН, Турцию и Украину. До этого договорённость несколько раз продлевали, однако российская сторона неоднократно подчёркивала, что требования Москвы по сделке Западом не выполняются, в связи с чем она оставляет за собой право выхода из соглашения.

Также президент России Владимир Путин и другие российские официальные лица несколько раз выражали готовность поставлять сельхозпродукцию в страны Африки, в том числе бесплатно. При этом отмечалось, что только малая часть вывозимого с Украины зерна попадает на Африканский континент, остальное остаётся в странах Запада.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров заявил, что страны Африканского континента обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна. Он подчеркнул, что об этом Москву попросили много африканских стран. Дипломат добавил, что все обращения оправлены в правительство России, однако одномоментно это произойти не может, а будет реализовываться по возможности.