Оренбург, 26 июля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В результате съезда легкового автомобиля в кювет и последующего его столкновения с опорой ЛЭП в Оренбургской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом 26 июля рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 21-летняя женщина-водитель легковушки Lada Granta на автодороге Бугульма — Уральск у села Северное Северного района при повороте не выбрала безопасную скорость, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и затем врезалось в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадали женщина-водитель, а также находившиеся в машине пассажиры 1983, 2013 и 2017 годов рождения. Их доставили в медучреждения с различными травмами. Сотрудники полиции занимаются установлением всех причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при столкновении трёх грузовиков в Новосибирской области погиб человек. Ещё два человека пострадали в результате ДТП.

До этого в ДТП с участием двух легковушек в Нижневартовске пострадали двое детей. На момент аварии ни один участник ДТП не был пристёгнут ремнями безопасности.