Вашингтон, 26 июля, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны наладить диалог с Россией на высоком уровне. С таким призывом выступил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди — младший.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», ― уверен политик.

Кандидат на пост главы Белого дома заявил, что Соединённые Штаты Америки пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, сообщило РИА Новости. При этом, по его словам, у российской стороны на тысячи больше ядерных вооружений, чем у США.

Кроме того, никто не говорил с президентом России Владимиром Путиным в течение года. В свою очередь, добавил Кеннеди-младший, его дядя и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв добились необыкновенной дружбы друг с другом, потому что говорили друг с другом.

«Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Госдепа Джеймс Карден отметил, что США допустили ряд серьёзных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине, являющимся большой проблемой для Вашингтона, и значительному ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Карден назвал четыре ошибки американских властей, одна из которых ― игнорирование многочисленных протестов Москвы против расширения НАТО.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв считает, что то, что Карден назвал ошибками в отношении России, является сознательным курсом демократических кругов Вашингтона и прямой ответственностью американских политиков за появление конфликта на Украине.

Профессор Джозеф Сиракуз заявил, что президент США Джо Байден совершает «смертельную» ошибку, недооценивая ядерный потенциал России и решимость её руководства применить этот вид оружия при необходимости. По мнению эксперта, американский лидер изолирован своим окружением от реального мира и потому высказывает не соответствующие действительности вещи.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джеральд Хайман считает, что США и их союзники должны разработать подходящий план по налаживанию отношений с Россией после завершения специальной военной операции.

Нынешнее состояние отношений между Россией и США заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков охарактеризовал одним словом — «крах». Он подчеркнул, что двусторонние отношения разрушены, и виновны в этом США.