Новосибирск, 26 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В результате столкновения трёх грузовых автомобилей в Новосибирском районе Новосибирской области погиб человек. Об этом 26 июля сообщило МВД Медиа в Telegram-канале.

Утром 26 июля водитель грузового автомобиля «Шахман» во время движения по автодороге Северный обход города Новосибирска в сторону Кемерово на 35-м километре трассы допустил выезд на встречную полосу, где его транспортное средство столкнулось с грузовиками «Мерседес» и «Вольво».

«В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля «Шахман» — мужчина 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

Водитель «Мерседеса» и его пассажир пострадали в результате аварии. Следственно-оперативная группа занимается установлением причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ДТП с участием двух легковушек в Нижневартовске пострадали двое детей. Все участники аварии на тот момент не были пристёгнуты ремнями безопасности.

До этого на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области водитель тягача Sitrak на полной скорости въехал в остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Haval Jolion. В результате этого погибли два человека.