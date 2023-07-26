Нижневартовск, Югра, 26 июля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Нижневартовске пострадали двое детей. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что днём 25 июля водитель легковушки Datsun на улице Дружбы Народов в Нижневартовске не учёл состояние дороги и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

«В результате ДТП два пассажира Datsun, 12-летний мальчик и 14-летняя девочка, получили травмы. Необходимо отметить, что в момент ДТП все участники аварии не были пристёгнуты ремнём безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель тягача Sitrak на полной скорости столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора автомобилем Haval Jolion.

До этого легковой автомобиль «Дэу» после ДТП врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы и перевернулся. В результате произошедшего пострадала находившаяся там женщина.