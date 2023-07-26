Луганск, 26 июля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Родственники украинских военных, раненных в ходе спецоперации и эвакуированных в госпиталь в Харькове, начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. Об этом 26 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«С купянского направления начали пропадать раненые военнослужащие, которых эвакуировали в город Харьков», ― написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, после получения тяжелых ранений и увечий украинских военнослужащих с купянского направления медицинские службы эвакуировалив Харьковский военно-медицинский клинический центр. Соответствующие записи есть в журналах медиков.

Однако по этим записям найти своих родственников семьи раненых не могут, указал Марочко.

«На обращение родственников в военный госпиталь города Харьков о нахождении там их близких следует стандартный ответ ― пациент с такими данными не поступал», ― уточнил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля пленный украинский военный рассказал, что командование украинской армии не эвакуирует своих раненых с позиций. По его словам, тяжелораненые бойцы ВСУ умирали в подвалах под Берховкой на артёмовском участке фронта в ДНР. Пленный добавил, что ему пришлось выйти оттуда из-за ранения и самостоятельно искать помощь.

Марочко в марте сообщил, что украинские военные под Кременной в ЛНР перестали эвакуировать тела погибших сослуживцев и даже своих раненых. Он уточнил, что российские войска при наступлении нашли большое количество тел погибших солдат ВСУ.

Американский ветеран Ноктис Дрейвен ранее заявил, что тела украинских военных бросают на поле боя, чтобы их семьям не пришлось выплачивать компенсации. По его словам, погибших объявляют пропавшими без вести, на самом деле просто бросая их тела у дорог. Ветеран подчеркнул, что с трудом воспринимает такое поведение ВСУ и не понимает, почему украинскую армию продолжают поддерживать.