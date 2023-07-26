Банги, 26 июля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите Россия — Африка, также запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне. Об этом 26 июля сообщил российский посол в ЦАР Александр Бикантов в беседе с РИА Новости.

UNCTAD Фостен Арканж Туадера

Российский дипломат уточнил, что прибытие президента ЦАР в Россию ожидается 26 июля. Запланирована встреча с его участием на высшем уровне, а также участие в других мероприятиях, где будут задействованы главы государств.

Бикантов указал, что в делегацию ЦАР, которая прибудет на саммит Россия — Африка, вошли более 30 человек. Среди них представители разных ведомств и министерств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин и 17 африканских лидеров выступят на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Участие в саммите подтвердили 49 стран из 54, при этом больше половины — на уровне первых и вторых лиц.

Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Мероприятие, как и ранее, пройдёт под девизом «За мир, безопасность и развитие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США, Франция и другие западные страны оказывали беспрецедентное давление почти на все африканские государства.