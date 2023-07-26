Москва, 26 июля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Роскачество представит окончательную редакцию единого ГОСТа на школьную форму в стране во втором полугодии 2024 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на организацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Согласно нововведению, если производители захотят маркировать свою продукцию как форму для школьников, то они будут обязаны исполнять требования стандарта. Авторы инициативы отмечают, что введение ГОСТа позволит избежать использования материалов низкого качества при пошиве этой одежды.

В требованиях пропишут ассортимент формы, особенности маркировки изделий, требования к одежде и тканям. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Она должна быть удобной, эстетичной и соответствовать погодному режиму. Кроме того, необходимо, чтобы форма носила светский характер и не содержала символику асоциальных объединений, а также элементы, пропагандирующие противоправное поведение.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года рекрутинговое агентство Superjob.ru представило результаты опроса, согласно которому введение единой школьной формы поддерживают 42% российских родителей. При этом отцы активнее матерей выступают за внедрение — 47% против 36%.

Всего внедрение единого стандарта формы одобряют 62% жителей России. Также сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов настоял на законодательном решении вопроса о школьной форме.