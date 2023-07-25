Новый, 518-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс два авиаудара по 14-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал 26 июля РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, это произошло на купянском направлении в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Dmitry Terekhov Фронтовой бомбардировщик Су-34

А в районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР) российские войска поразили позиции подразделений 32-й отдельной механизированной бригады.

Повреждения получили промышленные объекты в Харьковской области на Украине. Утверждается, что регион атаковали беспилотники. По словам мэра города Первомайский Николая Бакшеева, удар пришёлся на промышленные объекты.

На запорожском направлении при попытке штурма позиций российского добровольческого отряда «Барс-10» группа украинских военных за двое суток потеряла почти весь состав из 70–100 человек. Как сообщил журналистам командир бригады «Царские волки» с позывным Сатурн, после боёв остатки штурмовой группы ВСУ запросили эвакуацию у своих подразделений, но так и не дождались помощи.

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