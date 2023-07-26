Мелитополь, 26 июля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Группа украинских военных за два дня потеряла почти весь состав из 70-100 человек при попытке штурма позиций российского добровольческого отряда «Барс-10», сообщил журналистам командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Позиции «Барс-10» находятся на запорожском направлении. Сатурн отметил, что после боев остатки штурмовой группы ВСУ запросили эвакуацию у своих подразделений, но так и не дождались помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что российские войска отразили десять попыток украинских сил атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении (ДНР). При этом ВСУ потеряли более 100 человек, 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап.

25 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении наблюдается относительное «затишье перед бурей». Он уточнил, что украинские войска проводят передислокацию и готовятся ко второй волне своего наступления.