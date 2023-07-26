Иркутск, 26 июля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека, произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, авария произошла около 02:00 по местному времени на автотрассе Р-255 в районе 1,725 км Аларского района, неподалёку от кафе «Байкал». Уточняется, что 40-летний водитель тягача Sitrak на полной скорости столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора автомобилем Haval Jolion.

От удара легковой автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем с прицепом. В результате ДТП погибли водитель и 60-летняя женщина-пассажир Haval Jolion.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель тягача Sitrak находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции, контролирует прокуратура Аларского района. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легковой автомобиль «Дэу» после ДТП влетел в остановку общественного транспорта на юге Москвы, в результате чего пострадала находившаяся там женщина. Она госпитализирована.

Также стало известно, что при столкновении минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина и ещё шесть человек пострадали. ДТП произошло на автотрассе у посёлка Столяры Озинского района.