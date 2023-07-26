Москва, 26 июля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Количество орбитальных объектов, размер которых более 1 см, к 2030 году возрастёт в полтора раза, и это создаст реальную угрозу гарантированному доступу в космос. Об этом 26 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Nasa.gov Распределение космического мусора

Уточняется, что на околоземных орбитах на сегодняшний день скопилось более миллиона космических объектов размером более 1 см. К 2030 году таких объектов станет в 1,5 раза больше, и они будут представлять серьёзную угрозу для гарантированного выхода в космос. Эта угроза касается в том числе выведения и нормального функционирования на орбите космических аппаратов.

В Роскосмосе пояснили, что создавшаяся ситуация сделала актуальными вопросы безопасности космической деятельности, а также необходимости разработки свода правил регулирования и управления космическим движением и информированности об обстановке в околоземном космическом пространстве (ОКП).

«Обстановка в околоземном космическом пространстве в последние годы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено существенным увеличением объема и разнообразия видов деятельности в ОКП, а также взрывным ростом количества космических объектов техногенного происхождения в наиболее интенсивно используемых областях космоса», — отметили в Роскосмосе.

В корпорация пояснили, что образование большого количества объектов космического мусора связано с активным развертыванием многоспутниковых группировок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что международные правила движения космических спутников, призванные не допускать опасных ситуаций, могут быть приняты через пять лет. Исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что к 2030 году с учётом планов космических держав вокруг Земли будет обращаться более 100 тыс. спутников. Их движением нужно будет управлять.

Проблему активного роста спутниковых группировок обсудили на встрече в ЮАР глава Роскосмоса Юрий Борисов и исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.