Гуаякиль, Эквадор, 26 июля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 31 человек стал жертвой столкновений в тюрьме эквадорского города Гуаякиль, сообщила в своём микроблоге генпрокуратура Эквадора.

pikabu.ru Тюрьма

Еще 14 человек пострадали. В настоящее время ситуация в учреждении взята под контроль. Из-за случившегося ведомство возбудило два уголовных дела, одно из которых касается статьи о терроризме.

Бунты в нескольких тюрьмах Эквадора вспыхнули 23 июля. В пяти учреждениях заключенные взяли в заложники около 90 сотрудников исправительной системы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в провинции Гуяс в Эквадоре в тюрьме между бандами R7 и Los Lobos произошла перестрелка. В результате происшествия погибли три человека и ещё один получил ранения.

23 июля в эквадорском городе Манта убили мэра этого населённого пункта Агустина Интриаго. Также пострадали ещё четыре человека, двое из которых участвовали в нападении на чиновника.