Киев, 26 июля, 2023, 03:42 — ИА Регнум. НАТО вынуждает Киев отправлять неподготовленных украинских военных в контрнаступление, которое закончится разгромом ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

По его словам, Североатлантический альянс готов принести страну в жертву ради своих целей. При этом украинский лидер Владимир Зеленский неукоснительно следует указаниям стран Запада.

Соскин подчеркнул, что давление НАТО на Украину не ослабевает, несмотря на явные провалы ВСУ. Эксперт добавил, что украинское военное руководство предупреждало о проблемах, но мнение генералов не стали учитывать.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ с начала спецоперации потеряли более 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Он отметил, что на это прежде всего повлияли «хорошо организованные действия» России.

25 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что украинский президент пришёл в ярости из-за больших потерь и падения боевого духа рядах ВСУ. При этом, по словам эксперта, сами бойцы Вооружённых сил Украины испытывают чувство отчаяния, а киевская армия находится на грани распада.