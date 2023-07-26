Алжир, 26 июля, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Экстренную посадку в аэропорту Алжира совершил самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines в связи со смертью пассажира на борту. Об этом 25 июля сообщил портал Mynet со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Turkish Airlines

Инцидент произошел на борту авиарейса TK 619, который вылетел из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко. Уточняется, что экипаж самолёта заподозрил неладное после того, как пассажирка направилась в туалет и надолго задержалась там.

Дверь туалета вскрыли и обнаружили пассажирку в бессознательном состоянии. Ей попытались оказать помощь бортпроводница и находившийся в самолёте врач, но безрезультатно. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Алжире. После приземления самолёта на его борт поднялись парамедики и подтвердили смерть пассажирки. Алжирские власти начали расследование инцидента.

После завершения необходимых юридических процедур самолёт продолжил путь к месту назначения. Авиакомпания Turkish Airlines начала проверку в связи с инцидентом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Причина отказа двигателя устанавливается.

Также сообщалось, что в аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт. Предварительной причиной назван отказ одного из двигателей.