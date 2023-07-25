Киев, 26 июля, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике украинских депутатов и чиновников за использование служебного положения для выездов за пределы страны. Об этом глава государства сказал в ходе своего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Президент заявил, что разгневан из-за скандальных историй с государственными служащими, которые отдыхают за границей и участвуют в коррупционных схемах. Он также назвал неутешительными первые результаты проверки военкомов.

Украинский лидер потребовал от чиновников и депутатов не покидать Украину и работать на её территории. Нарушителям этого призыва глава государства пригрозил отставками.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что действующий украинский президент разворовывает средства от финансовой помощи, которую Запад оказывает Киеву. По оценкам экс-главы правительства, речь может идти о присвоении около $20 млрд.

Азаров отметил, что власти США закрывают глаза на эту деятельность украинского лидера в обмен на его послушность. 19 января французский политик Флориан Филиппо написал, что стремление президента Украины пойти в наступление на Крым указывает на его желания нажиться на военных действиях.