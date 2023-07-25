Махачкала, 25 июля, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Мужчина с психическим заболеванием убил свою сожительницу в селе Шовкра в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом», — говорится в сообщении.

Затем он нанес сожительнице множественные ножевые ранения и покалечил себя. Мужчина состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. После случившегося его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта на станции «Киевская» Кольцевой линии в Московском метрополитене 61-летний мужчина, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, толкнул на рельсы подростка. На следующий день медики выписали мужчину из психиатрической больницы, куда его доставили после инцидента. Врачи посчитали пациента спокойным.

22 июля в коттеджном посёлке Шервуд под Истрой в Московской области психически больной вооруженный мужчина захватил дом. Сотрудники правоохранительных органов пытались уговаривать его сдаться, однако он проигнорировал призывы и был убит при задержании.

После проверки места происшествия у убитого нашли несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. В ходе штурма коттеджа пострадал один боец СОБР.