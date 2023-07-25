Техас, США, 25 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали при стрельбе на территории больницы в городе Сидар-Хилл в американском штате Техас. Об этом 25 июля сообщило местное отделение полиции в социальных сетях.

Маргарита Тамаева/ТАСС

Уточняется, что сотрудники полиции отправились на место происшествия около 12:17 по местному времени (20:17 мск). Полицейские указали, что стрельба произошла внутри медицинского учреждения.

Точное число пострадавших и обстоятельства инцидента устанавливаются. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели как минимум четырёх человек в результате стрельбы в американском штате Джорджия. Неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Хэмптон, округ Генри, и скрылся с места происшествия.

Также сообщается, что в Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, действия злоумышленника названы случайными.