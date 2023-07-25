Вашингтон, 25 июля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Решение Финляндии вступить в НАТО поставило страну в невыгодное положение. Такое заявление сделал 25 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — пояснил экс-разведчик США.

По словам Риттера, для Финляндии станет самоубийственным решение о попытке нанести удар по территории России, либо предпринять какие-либо провокационные шаги. Москва в случае необходимости легко сможет усилить военное присутствие у финских границ с целью обеспечения безопасности своей территории.

Риттер напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал о недопустимости провокаций со стороны НАТО, так как в случае размещения на территории Финляндии военного контингента и инфраструктуры военного альянса Россия будет вынуждена ответить зеркально.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россию поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс (НАТО). Лавров уточнил, что альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, а также намеревается развернуть инфраструктуру у российских границ, и добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.

В свою очередь, финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что Россия должна совершить политические изменения, чтобы восстановить дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. По мнению Илониеми, сейчас двусторонние отношения стран находятся в худшем состоянии за несколько десятилетий. В этом он обвинил российскую сторону.