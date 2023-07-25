Москва, 25 июля, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Россия, Армения и Азербайджан собираются провести до конца года саммит с участием их лидеров, заявил журналистам 25 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Таких договоренностей удалось достигнуть по итогам трехсторонних переговоров Лаврова с главами МИД этих республик.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», — сказал он.

По словам министра, Москва предложила начать трехсторонний диалог через парламенты всех трех стран. Глава МИД РФ также выразил надежду, что прошедшие переговоры придадут позитивный импульс переговорному процессу и на других направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая глава МИД рассказал, что активно разрабатывается текст мирного договора между этими двумя закавказскими странами. 25 июля Сергей Лавров заявил о готовности России помогать согласованию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

26 мая президент РФ Владимир Путин провёл в Москве трехстороннюю встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе мероприятия российский лидер заявил, что в отношениях Баку и Еревана остаются сложности, однако явно прослеживается положительная тенденция.