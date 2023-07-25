Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли, наступив на спрятанный в траве оголенный провод в Санкт-Петербурге. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трагедия произошла вечером 25 июля на Нарвской улице в Красносельском районе города. В лесополосе очевидцы обнаружили два обгоревших тела с явными следами воздействия током высокого напряжения. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

По предварительным данным, двое жителей Санкт-Петербурга прогуливались по лесному массиву, не заметили в густой траве оголённый провод под высоким напряжением и случайно наступили на него. В настоящее время на месте ЧП работают следователи, специалист в области судебной медицины и другие сотрудники правоохранительных органов. Проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление личностей погибших.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели девочки восьми лет от удара током в Кемеровской области. По предварительной информации, девочка случайно коснулась металлической трубы, в которой находился электрический кабель под напряжением 220 вольт.

Также сообщалось о гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге, получившего поражение электрическим током. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.