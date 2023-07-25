Вашингтон, 25 июля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Расследование дела о коррупции, в котором фигурируют американский президент Джо Байден и его сын Хантер, требует инициировать импичмент главе государства, заявил журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, такой шаг позволит республиканцам и демократам получить доступ ко всей необходимой информации. Маккарти подчеркнул, что это единственный способ того, как можно докопаться до истины.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер заявил на слушаниях в Конгрессе, что Хантер Байден и его деловые партнёры получили $17 млн от иностранных источников, в том числе $7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma. Он уточнил, что организация выплатила всем участникам коррупционной схемы $6,5 млн.

Кроме того, ещё сотни тысяч долларов перечислили консалтинговой фирме Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma. Зиглер также рассказал о полученных доказательствах по делу об уклонении Хантера Байдена от уплаты налогов. Следовать призвал Конгресс назначить специального прокурора для дальнейшего расследования.

В феврале Джо Байден выразил уверенность, что расследование в отношении его сына и брата не продвинется далеко. Президент обвинил своих политических оппонентов в том, что они начали расследование для давления на него.