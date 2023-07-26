Москва, 26 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Менее недели остается до окончания приема заявок на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

mos.ru Продолжается прием заявок на конкурс «Лучший промышленный дизайн России»

«Развитие промышленного дизайна — одно из приоритетных направлений для города», — отметил мэр. Он добавил, что несколько недель назад город с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром культуры России Ольгой Любимовой подписали меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн».

Конкурс призван простимулировать развитие современного промдизайна в России, выявить и поддержать достижения и привлечь внимание к российской визуальной культуре. В нем будет три номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий».

Эксперты в рамках номинаций оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек.

Заявки принимаются до 31 июля на официальном портале конкурса. Лучшие проекты получат возможность разместить на своей продукции специальные знаки лауреатов. Церемония награждения пройдёт в Москве в конце августа.