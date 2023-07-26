Москва, 26 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), которая входит в ГК «Ростех», завершила подготовительные работы для строительства нового промышленного комплекса. Там будут выпускать детали авиадвигателей для самолетов и вертолетов. Строительство комплекса создаст рабочие места для 13 тысяч человек, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Современный моторостроительный мегакомплекс, который построит Объединенная двигателестроительная корпорация, расположится в районе Соколиная Гора на проспекте Буденного. Его площадь превысит 77 тысяч квадратных метров», — отметил Ефимов. Он добавил, что объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения. «Там будет организовано около 13 тысяч новых рабочих мест», — уточнил он.

Комплекс объединит московское машиностроительное предприятие (ММП) имени В. В. Чернышева, производственный комплекс (ПК) «Салют» и центр аддитивных технологий «Ростеха». «В новом комплексе будут производить узлы для двигателей самолетов и вертолетов, разрабатывать модели для 3D-печати, а также выпускать изготовленные аддитивным методом детали для авиационных двигателей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Строительство комплекса начнётся уже в этом году, а завершиться оно должно до 2025 года. Новый комплекс будет возведен на территории ПК «Салют». Там уже демонтировали старые корпуса, расчистили и подготовили площади и приступили к инженерным работам.

«Объединенная двигателестроительная корпорация» — это структура, которая занимается разработкой, изготовлением и обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России, которая объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания является ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.