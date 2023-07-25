Москва, 25 июля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, проработавший в Москве четыре года, покинет страну через несколько дней в связи с завершением полномочий. Об этом он, как сообщило 25 июля ТАСС, заявил на приёме по случаю своего отъезда.

Сергей Карпухин/ТАСС Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр

«Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными», — сказал Гайр.

Посол подчеркнул, что ему никогда не было скучно работать в России. Он с большим уважением относится к тому, что немецкий дипкорпус в Москве сделал за последние четыре года, и поблагодарил коллектив за работу.

Гайр приступил к выполнению обязанностей посла ФРГ в России с сентября 2019 года. В декабре 2022 года в Берлине сообщили, что его заменит Александр граф Ламбсдорф. В июне 2023 года в России дали предварительное согласие принять нового посла.

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, но образование получил в Джорджтаунском университете в США. Он работал в МИД ФРГ, несколько раз был депутатом в Европарламента, а с 2017 года является депутатом бундестага Германии. Отец Ламбсдорфа Хаген также был дипломатом, он работал главой отдела по культуре в посольстве ФРГ в СССР.