Вашингтон, 25 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Проблемы с электропитанием в Центре управления полётами в Хьюстоне послужили причиной потери связи с Международной космической станцией (МКС). Это не создало опасности для экипажа, сообщил 25 июля руководитель программы МКС в Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монталбано, держать связь со станцией пришлось через Россию.

Михаил Метцель/ТАСС

«Утром возникли проблемы с электропитанием, и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных. Проблема была не на станции, это произошло на Земле», — рассказал он.

По словам Монталбано, через 20 минут после обнаружения проблемы NASA установили связь через российские системы и объяснили экипажу сложившуюся ситуацию. Вскоре ЦУП перевели на резервные системы. Монталбано сообщил, что специалисты выяснят причины произошедшего. Глава программы МКС выразил надежду на скорое возвращение к штатному режиму работы. Он также поблагодарил всех партнёров.

Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал год высадки людей на Марсе. По его мнению, это может произойти в 2040 году. На вопрос о том, какое минимальное количество лет потребуется людям, чтобы достичь Марса, Нельсон ответил, что осталось всего 17 лет. Как указал Нельсон, чтобы добраться до Луны, требуется три-четыре дня, но Марс находится значительно дальше.