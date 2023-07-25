Москва, 25 июля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Состояние выпавшего ранее из окна сына актёра Михаила Ефремова Николая улучшилось. Как стало известно 25 июля, наметилась положительная динамика, врачи оценивают состояние как средней степени тяжести.

Артем Геодакян/ТАСС Николай Ефремов

«Николай находится в сознании, но до сих пор остается в реанимации», — сообщил Telegram-канал «112».

Ранее ИА Регнум сообщало о проведении Николаю Ефремову последней операции. Ему установили спицы на бедренную кость, мужчине предстоит длительная реабилитация.

30 июня Николай выпал из окна квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его госпитализировали. По словам 31-летнего актёра, никто в инциденте не виноват, произошедшее с ним — случайность. Ефремов потерял много крови, у него образовалась большая гематома в брюшной полости. Ефремову провели две операции: одну в связи с гематомой, другую — из-за полученных им повреждений таза и бедра. Пациенту наложили аппарат внешней фиксации.