Москва, 25 июля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 25 июля заявил, что Москва вернётся в зерновую сделку, когда исполнят её часть соглашения.

Иван Шилов ИА Регнум

«По зерновой сделке уже много было сделано заявлений, в том числе и самим президентом, там уже лучше не скажешь. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности, президентом, мы прекратили свою часть в этой сделке с 18 июля. Но готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике», — заявил он.

Ушаков подчеркнул, что сделку не свернули, а приостановили из-за того, что участники договорённостей не выполняют российскую часть пакетного соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля президент России Владимир Путин допустил приостановку участия страны в соглашении и отметил, что вернуться можно будет сразу, как только все его участники выполнят данные ими обещания. По истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки. Дипломат напомнил, что ранее Россия чётко обозначила позицию по этому вопросу и после 17 июля вышла из соглашения. Вершинин отметил, что Россия возразила против этого с учётом накопившегося опыта стамбульских договорённостей.

В МИД России заявляли, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава ведомства Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения. Он подчёркивал, что невыполнений российских условий до 17 июля означает невозможность продолжения участия Москвы. Украинская часть договорённостей, по его словам, за это время превратилась в коммерческий проект.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины «в богатые страны». В своём выступлении он отметил, что сотрудники ООН, которые на словах заботятся о поставках и настойчиво требуют сохранить «зерновую сделку», на деле не выполняют данные России обещания, а продукция с Украины идёт отнюдь не в беднейшие страны.

Президент Путин после этого назвал ложью и спекуляцией заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира. В действительности, по его словам, значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия. В частности, указал российский лидер, доля страны на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%. Он также заявил, что Россия может заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Путин сообщил, что Россия продолжит работу над поставками в Африку зерна, продовольствия, удобрений, несмотря на санкции.