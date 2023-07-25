Москва, 25 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, сообщил журналистам 25 июля помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Мы получили приглашение, и намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум «Один пояс-один путь», — сказал Ушаков.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И в Йоханнесбурге 24 июля заявил, что Россия и Китай вместе противостоят гегемонистским действиям Запада. По словам Патрушева, Москва и Пекин вносят важный вклад в поддержание мира. Со своей стороны Ван И отметил, что двусторонние отношения вышли на новый, более зрелый уровень.

В мае Патрушев заявил, что Пекин пригласил Путина на форум «Один пояс — один путь».

Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, которую в 2013 году предложил глава КНР Си Цзиньпин с целью активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием большого числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.