Москва, 25 июля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин не приедет лично на саммит стран БРИКС, он примет полноценное участие в переговорах по видеосвязи. Об этом 25 июля сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Видеоконференция в контексте предстоящего саммита предусматривает полноценное участие нашего президента во всех обсуждениях, которые запланированы на сегодняшний день», — сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что это будет не формальное выступление Путина на саммите. Он будет вести дискуссии с лидерами всех стран, входящих в БРИКС, примет участие в деловом форуме.

«Путин в режиме видеоконференции будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, которая посвящена тематике расширения состава возможных участников», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков добавил, что российский лидер удалённо примет участие в заседаниях, которые будут проходить в узком и в расширенном составах. Также это касается и многосторонних встреч.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в ЮАР. На нём лично будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров и возглавляемая им делегация.

В марте 2023 года Международный уголовный суд, чью юрисдикцию признаёт ЮАР, выдал ордер на арест Путина, обвинив в причастности к «незаконной депортации» детей с Украины. При этом президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса заявил, что арест российского лидера означал бы войну с Россией, чего ЮАР не может допустить.