Москва, 25 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что формат участия главы государства Владимира Путина в саммите G20 в Индии ещё не определён. Как он сообщил 25 июля, сам визит не исключается.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По «двадцатке» пока не ясно, приглашение мы получили», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, председательство Индии в G20 началось в ноябре 2022 года. В том же месяце в Нью-Дели началась подготовка к саммиту. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи объявил, что встречу лидеров стран запланировали провести в сентябре 2023 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на саммите планируют поднять наиболее важные вопросы глобального значения: продовольственную и энергетическую безопасность, защиту окружающей среды, здравоохранение и цифровую трансформацию.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент ещё не принял решение, будет ли принимать очное участие в саммите G20. В Кремле заявляли, что решение о его участии будет приниматься дополнительно, но он может посетить встречу. В 2022 году Россию на встрече лидеров «двадцатки» представлял глава МИД Сергей Лавров. В 2020 и 2021 годах Путин участвовал в саммитах по видеосвязи.