Москва, 25 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Артисты «Zvёздного десанта» выступили с концертами перед российскими бойцами СВО в госпиталях и на передовой и доставили гуманитарный груз от Народного фронта.

Пресс-служба «Народного Фронта»

Представитель организации, заслуженный артист России Алексей Огурцов в числе участников «десанта» посетил воинские подразделения в Таганроге, Новоазовске, Донецке и на линии боевого соприкосновения. Артисты посетили 155-ю бригаду морской пехоты, «Пятнашку», «Кальмиус» и другие подразделения.

«Когда они начинают петь вместе с тобой и становятся счастливыми — это главное, а всё остальное — ерунда», — признался исполнитель Пётр Сухов, говоря о том, для чего артисты посещают российских бойцов.

Он отметил, что важно не дать упасть их боевому духу. Артисты выступили в том числе и под огнём украинских формирований. В предыдущий раз повреждения получил автомобиль, в этот — водитель команды Роман Удачин сломал ногу во время эвакуации из-под обстрела.

Помимо песен, артисты привезли военным письма с тёплыми пожеланиями и рисунками от детей. Народный фронт передал бойцам целую стопку, в каждом письме — рисунки и важные для бойцов слова.

«Zvёздный десант» и Народный фронт собрали и доставили гуманитарную помощь: спальные мешки, носилки, обувь, лекарства, антидроновые ружья и другую технику.

«Народный фронт всегда на передовой. Патриотизм не позволяет спокойно спать, пока русские ребята воюют. Мы все маленькими шажками приближаем нашу общую победу!», — поделился Огурцов.

Он, а также скрипачка Ольга Спасёнова, певицы Анири и Юлия Самусевич получили нагрудный знак «Честь, мужество, отвага» из рук командира интербригады «Пятнашка». Также в поездке участвовали певица, актриса и общественный деятель Елена Ветеръ, певец и актёр Леуш Любич, дуэт Петра и Марины Суховых. Александр Красномовец, Кирилл Ющенко и Роман Удачин помогли собрать и передать гуманитарную помощь.