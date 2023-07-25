Магас, 25 июля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Более 142 миллионов рублей использовала Ингушетия в рамках реализации федеральной госпрограммы «Доступная среда» в регионе. Об этом заявил министр труда и соцразвития Ингушетии Хаджибекир Муталиев, который встретился с главой республики Махмудом-Али Калиматовым. По словам чиновника, эти средства были направлены на создание условий для инвалидов и других маломобильных групп населения на 56 объектах.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Речь идет об установке пандусов в учреждениях соцзащиты и культуры, больницах и поликлиниках, школах, колледжах, вузах и не только, устройстве приспособлений для передвижения за пределами зданий и монтаже специальных устройств и приспособлений санитарно-гигиенического назначения. Помимо этого, в помещениях появились информационные таблички и кнопки вызова помощника. Также выделенные деньги пошли на покупку специальных технических устройств для государственных библиотек, приспособленных под нужды слабослышащих и слабовидящих граждан, а также лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Еще одной статьей расходов стала организация обучения и повышения квалификации для специалистов в социальной сфере по вопросам доступности услуг. Соответствующие меры, как заметил министр, будут в значительной степени способствовать упрощению интеграции представителей маломобильных групп населения в общество и их самореализации.

В частности, спецоборудование, рассчитанное на граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), благодаря упомянутой программе появилось в Республиканском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Назрани, а также в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Магасе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, заявил, что работа, направленная на создание комфортных условий для лиц с ОВЗ должна проводиться на постоянной основе. Калиматов указал на необходимость постоянно мониторить условия для этой категории граждан и определять, в какой конкретно помощи они нуждаются, исходя из результатов наблюдения.

«Это наши люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Наш долг — помогать им жить среди нас нормальной жизнью. Как правило, это сильные люди и у них потенциал и мотивация к жизни бывает даже выше, чем у здоровых», — заявил Калиматов, подытоживая разговор с Муталиевым. Он указал, что существующие федеральные программы позволяют решать эти задачи на достойном уровне.

Напомним, еще в конце 2017 года президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение пролонгировать программу «Доступная среда» до 2025 года. Российский лидер заявил, что этот шаг необходим в целях реализации комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, обеспечивающей доступность приоритетных инфраструктурных объектов для инвалидов.