Москва, 25 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Некоторые участники саммита «Россия-Африка» получили приглашение посетить парад в День Военно-морского флота (ВМФ), который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Об этом 25 июля сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

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«Некоторые представители приглашены на главный военно-морской парад 30 июля, и, очевидно, примут в нём в качестве приглашенных участие», — сказал он.

Саммит «Россия-Африка» пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Как сообщил Ушаков, участие в нём подтвердили 49 из 54 независимых государств, расположенных на Африканском континенте. Более половины участников саммита будут представлять первые или вторые лица государства.

Это будет второй саммит в России с участием африканских стран. Первый состоялся в октябре 2019 года в Сочи. Он проходил под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Как сообщил глава секретариата предстоящего форума «Россия-Африка» Олег Озеров, Россия предложит участникам мероприятия способы решения проблем с продовольствием после того, как прекратила действовать зерновая сделка. Он подчеркнул, что российская сторона постарается, чтобы лидеры африканских стран после форума имели полную ясность, как Москва будет решать эти проблемы.