Москва, 25 июля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам 25 июля помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Рамафоса играет, наверное, ключевую роль в продвижении инициативы африканцев», — отметил Ушаков.

Как сообщил помощник российского лидера, Рамафоса и Путин проведут двустороннюю встречу 29 июля. Также президент ЮАР будет участвовать в рабочем обеде 28 июля, где будет обсуждаться мирная инициатива по украинскому урегулированию.

Саммит «Россия — Африка» состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в саммите подтвердили 49 стран из 54. При чём больше половины стран Африки будут представлены на уровне первых и вторых лиц. Как ранее сообщил Ушаков, в саммите примут участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Кроме того, 17 африканских государств будут представлены заместителями председателей правительств и министрами. Также пять стран будут представлять на посольском уровне.

Президент России и президент ЮАР 7 июня обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Лидеры условились, что российский президент в ближайшее время примет делегацию руководителей ряда государств Африки.

В мае президент ЮАР заявил, что его государство не будет сторонником ни одной из конфликтующих мировых держав, в том числе в условиях украинского конфликта. Рамафоса возглавляет мирную инициативу по урегулированию, объединившую шесть стран: Замбию, Сенегал, Конго, Уганду, Египет и ЮАР. Всего африканский мирный план состоит из 10 пунктов и подразумевает, в частности, обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Президент России выразил благодарность странам Африки за их усилия и отметил, что страна готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказывается Украина «и её западные хозяева».