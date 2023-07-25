Москва, 25 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и 17 африканских лидеров выступят на первом пленарном заседании саммита «Россия — Африка», заявил 25 июля помощник российского лидера Юрий Ушаков. Всего в мероприятии примут участие делегации из 49 стран Африканского континента.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств», — сообщил Ушаков.

Помощник рассказал, что после этого состоится второе пленарное заседание в формате рабочего завтрака.

«Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», — сообщил Ушаков.

Он также заявил, что участие в саммите подтвердили 49 стран из 54, при этом больше половины — на уровне первых и вторых лиц. Помощник президента подчеркнул, что саммит состоится, несмотря на противодействие и давление Запада. По словам Ушакова, оно порой «очень жёсткое». Он подчеркнул, что участие африканцев подтверждает их стремление укреплять связи с Россией, несмотря ни на что. По итогам мероприятия Путин и президент Союза Коморских Островов огласят итоговые заявления.

Второй саммит «Россия — Африка» состоится в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Мероприятие, как и ранее, пройдёт под девизом «За мир, безопасность и развитие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США, Франция и другие западные страны оказывали беспрецедентное давление почти на все африканские страны. Представитель Кремля уточнил, что линия Запада заслуживает осуждения, так как он, по сути, не признаёт суверенного права Африки на выбор партнёров.